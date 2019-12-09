Лос-Анджелес, США, 9 декабря 2019, 10:21 — REGNUM В сети появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина 1984». Ролик опубликовали на YouTube-канале WBRussia 8 декабря.
События сиквела «Чудо-женщины» развернутся в США 80-х годов. В этот раз принцессе амазонок Диане (Галь Гадот) и её возлюбленному Стиву Тревору (Крис Пайн) предстоит сразиться с новыми злодеями: Максом Лордом (Педро Паскаль) и Гепардой (Кристен Уиг).
Премьера «Чудо-женщины 1984» состоится 4 июня 2020 года. Режиссёром картины вновь выступила Петти Дженкинс.
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