Ульяновск, , 09:53 — REGNUM В Ульяновской области в Год памяти и славы пройдет свыше 200 крупных мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Мероприятия стартовали 7 ноября и приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В тематический год будут реализованы такие федеральные проекты, направленные на сохранение памяти, как «День неизвестного солдата», «Снежный десант», «Лес Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Волонтёры наследия», «Культурный минимум», «Голос весны», «Дальневосточная победа».

Также в регионе продолжается акция «Наполни социальный погребок», в рамках которой более 2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и около 4 тыс. «детей войны» получили помощь в подготовке к зиме.

В региональную афишу также включены вахты памяти, мероприятия по оказанию мер социальной и медицинской помощи ветеранам, военно-патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи. Напомним, в 2019 году в Ульяновской области улучшили жилищные условия 28 ветеранов, более 30 человек получили поддержку на проведение ремонта, программу оздоровления в реабилитационных центрах области прошли более 60 человек.

Отметим, Год памяти и славы стартовал 7 ноября в День воинской славы. Он проводится в рамках указа президента России «О проведении в Российской Федерации Года памяти и Славы», который предусматривает награждение ветеранов юбилейной медалью к 75-летию Победы, приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области открылась выставка, посвященная 75-летию Великой Победы. Её уникальность в том, что работы делали дети, и они представлены на площадке под открытым небом. Выставлены 12 линогравюр, выполненных учащимися от 5 до 17 лет в технике живописи и графики.

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Напомним, в Поволжье в рамках 75-летия Победы планируется провести около 1300 мероприятий. В пяти городах-столицах округа в парадах примут участие ветераны из других стран — в проекте примут участие Нижний Новгород, Самара, Казань, Уфа и Пермь.

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