Санкт-Петербург, , 09:05 — REGNUM В Большом драматическом театра Санкт-Петербурга (БДТ) открылась выставка, посвященная жизни и творчеству выдающейся российской актрисы Алисы Фрейндлих.

По сообщению портала «Невские новости», приуроченняа к 85-летию со дня рождения Алисы Бруновны, выставка оформлена в розовом цвете, что должно напомнить посетителям об известном моноспектакле Френдлих «Оскар и Розовая Дама». Интерактивная экспозиция также наполнена загадками в стиле «Алисы в стране чудес», где каждый экспонат или инсталляция — возможность узнать о жизни и характере актрисы.

Важная часть экспозиции — рассказ Алисы Фрейндлих о Блокадном времени, где старинные часы напоминают о пунктуальности бабушки актрисы, которая спасла ее от голодной смерти. «Прикоснуться» к миру Алисы Фрейндлих смогут все зрители БДТ до конца января.