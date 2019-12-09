Краков, Польша, , 08:59 — REGNUM В польском Кракове стартовал один из крупнейших театральных фестивалей страны «Божественная комедия», призванный определить лучшие работы сезона 2018−2019 и продемонстрировать всему миру разнообразие польской сцены.

По сообщению портала «Театр.», согласно бессмертному произведению Данте Алигьери, программа фестиваля разделена на три части — «Ад», «Чистилище» и «Рай». В «Аду» сойдутся 11 тщательно отобранных польских спектакля, представленных в сезоне 2018−2019. Работы режиссеров на злободневные темы будет оценивать международное жюри. Критики обращают внимание, что именно «Чистилище» объединит спектакли и представления (с акцентом на танцевальные события), которые организаторы фестиваля назвали «самыми интересными театральными явлениями Кракова».

В «Раю» будут представлены дебютные работы молодых актеров и режиссеров, в том числе дипломные работы из Кракова и Лодзи. В рамках фестиваля предусмотрены дискуссии и встречи с создателями спектаклей.