Лондон, , 08:44 — REGNUM 9 декабря Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон) покажет новую постановку оперы Джузеппо Верди «Отелло».

По сообщению официального сайта Королевской оперы, режиссером постановки в классическом стиле выступил Кейт Уорнер, поставивший перед собой задачу сделать «усилить» основной, широко известный конфликт оперы итальянского мастера, созданной по произведению выдающегося английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Так появляется линия противоречий и сложных взаимоотношений османов, мавров и европейцев. По словам создателей, они стремились обратить внимание зрителей на положение Отелло как «чужака» в обществе, чтобы объяснить его поведение.

Над оперой работала интернациональная труппа в составе Грегори Кунде, Эрмонела Яхо, Карлоса Альвареса. Дирижировать оркестром будет маэстро Антонио Паппано.