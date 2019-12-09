Москва, , 08:33 — REGNUM Регионам России выделено 3,5 млрд рублей на реновацию региональных и муниципальных учреждений культуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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Средства получат 15 субъектов РФ. В частности, Курганский государственный театр драмы, Самарский областной историко-краеведческий музей, Дом гражданского губернатора (Калужская область) и др.

Деньги выделены в рамках нацпроета «Культура». В 2020 году в регионы направят 460 млн рублей, в 2021 году — 920 млн рублей, в 2022 году — 2 млрд 120 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Мордовия вошла в число 10 лидирующих регионов в стране по темпам развития культуры.

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