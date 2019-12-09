Москва, , 07:59 — REGNUM С 9 декабря в столичном киноцентре «Октябрь» открывается проект компании КАРО. Арт «Шедевры мирового кинематографа».

Организаторы фестиваля сочли и сегодня актуальными главные художественные ленты ХХ века. Любители качественного кинематографа смогут увидеть такие картины как «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Семейный портрет в интерьере» Лукино Висконти, «Конформист» Бернардо Бертолуччи, «Бассейн» Жака Дере и другие, ставшие знаковыми для своего поколения.

Из наиболее заметных работ XXI века кинокритики отобрали для показа фильмы «Меланхолия» Ларса фон Триера, «Сломанные цветы» Джима Джармуша, «Твин Пикс: Огонь иди за мной» Дэвида Линча и другие.