Москва, , 07:51 — REGNUM 9 и 10 декабря в центре СТД «На Страстном» в Москве будет проходить итоговый Форум «Российский театр — XXI век. Новый взгляд»: в течение года Минкультуры России и Союз театральных деятелей РФ организовали обсуждение актуальных вопросов развития театрального искусства, успешного и эффективного функционирования учреждений культуры во всех федеральных округах. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ. В заключительной встрече примут участие руководители театров и органов культуры, творческие и административные сотрудники сферы, преподаватели театральных учебных заведений, деятели отечественного театрального искусства всех регионов страны.

С докладом «Итоги Года театра в России выступит Председатель Союза театральных деятелей РФ Александра Калягин.

В рамках работы пройдет презентация результатов Всероссийского социологического опроса «Театр и зритель в предлагаемых обстоятельствах».