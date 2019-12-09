Салехард, , 07:26 — REGNUM В столице Ямала подвели итоги XVI Международного фестиваля ледовых скульптур «Полярная рапсодия». Победителями стали Сергей Корольков и Сергей Ледков из ЯНАО с композицией «Как начинается трагедия», сообщает ИА «Север-Пресс».

Материал и инструменты художников Администрация Салехарда

Ямальские мастера получили за победу 200 тыс. рублей. Второе место у Льва Брюханова из Московской области и Марии Соловатовой из Ижевска со скульптурой «Плач по Горгоне». Они получили денежный приз 140 тыс. рублей. Третье место у художника из Финляндии Ристо Иммонена с композицией «Представление». Зарубежный участник фестиваля получил в качестве приза 100 тыс. рублей.

Остальным участникам XVI Международного фестиваля ледовых скульптур «Полярная рапсодия» вручены денежные сертификаты в размере 40 тыс. рублей и подарки от организаторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году темой фестиваля стал «Античный театр». Таким образом скульпторы отметили Год театра в России. Ледовыми композициями жители Салехарда и гости столицы Ямала смогут любоваться до весны 2020 года.

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