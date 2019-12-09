Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM На выставке «АРТ-Екатеринбург» в Уральском центре развития дизайна в минувшие выходные на нескольких картинах с изображением обнажённых женских тел, интимные места были заклеены стикерами или прикрыты тканью. Это произошло по просьбе родителей перед тем, как выставку посетила организованная группа школьников.

Фотографии с прикрытыми картинами, которые написаны по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», разместили на своих страничках пользователи социальных сетей. При этом сами посетители изначально подумали, что использование «цензуры» было для привлечения внимания.

Отмечается, что сама выставка не имеет ограничений (возрастной ценз 0+). На данный момент вся «цензура» снята и картины вновь в свободном доступе.