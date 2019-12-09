Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 06:22 — REGNUM В ямальский город Ноябрьск высадился десант представителей Высшей лиги КВН 2019 года. Они стали членами жюри ямальской лиги Клуба весёлых и находчивых, в которой выступили семь команд, сообщает «Ноябрьск 24».

Выступили КВНщики из Ноябрьска и Ханты-Мансийска. Победу одержали команды «Октябрьск» и «ПК». В качестве жюри выступила команда из Высшей лиги КВН «Громокошки» из Липецка. Ведущим был Вячеслав Макаров из команды КВН «Камызяки» и поп-шоу «Однажды в России».

Команда воспитателей детского сада «Мальвина» — «ПК» — вызвала всеобщий восторг возрастным составом и острыми шутками на злобу дня. Им присудили главный приз — игровую приставку.

По итогам соревнований мастера КВН провели обучающий семинар для ямальских коллег.