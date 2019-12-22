22 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Райан Эндрюс — американский комиксист и мультипликатор, который на данный момент живет в Японии и рисует добрые истории на мрачные темы. Его новой работой стала переведенная издательством «МИФ» в декабре 2019 года новелла «Мы дали слово»: о старой легенде про небесные фонарики, которые превращаются в ледяной воде в звездную рыбу. Здесь космос смешивается с морем, а главный школьный изгой превращается в верного друга. Обозреватель ИА Regnum ознакомилась с зимней новинкой.

Алёна Соколова, , 11:27 — REGNUM



Мы дали слово

В декабре 2019 года в издательстве «Манн, Иванов, Фербер» вышел графический роман Райана Эндрюса «Мы дали слово»: красивая комикс-сказка о дружбе двух очень разных мальчиков. Новеллу приятно читать и взрослым, и детям: первым в силу метафоричности и чувства сладкой ностальгии, вторым — потому что история кажется очень знакомой.

Первый известный роман Эндрюса «Ничто не забывается», выполненный в аналогичном стиле, был в 2013 году номинирован на премию Айснера как лучший цифровой комикс. До российских читателей сказка об утрате и одиночестве пришла в 2015, а в 2017 выходит почти что ужастик о беременности и родительстве «Сара и семечко». Оба сюжета — фэнтэзийные, и новая, третья работа, привезенная в Россию, не исключение. Однако она — мягче, светлее и добрее предыдущих.

В одном городке есть легенда о народном празднике, когда жители города приходят к реке и отпускают вниз по течению небесные фонарики. Дети всегда идеализируют и романтизируют неизвестное («не ветка на стене, а чудовище, не шкаф, а Нарния»), и поэтому все считают, что фонарики уплывают в неизведанные земли, а то и вовсе улетают в космос и превращаются в звезды.

Вместе весело шагать

Компания друзей решает наконец выяснить, что происходит с народным достоянием, и заключает договор: следовать по берегу реки, ни за что не оглядываться и не возвращаться домой. Но случается непредвиденное: к четверым одноклассникам присоединяется пятый, мальчик-изгой, ботаник, дружить с которым все стесняются. Парнишка едет далеко и слышит все насмешки. Прекрасный пример буллинга и жестокости в школах: главный герой, Бен, не имеет ничего против еще одного приятеля, вынужден все время подчиняться толпе и настроению большинства. Родители Бена и Натаниэля (так зовут несчастного умника) дружат, а в детстве это часто означает вынужденное общение. И даже если у вас похожие интересы и общая симпатия, на публике все равно приходится надевать маску равнодушия и превращаться в незнакомцев.

Эндрюс потрясающе достоверно рисует эту израненную школьную дружбу: реплики, которыми обмениваются герои, читатель раз в жизни точно слышал или произносил сам; ссоры, которые угнетали персонажей, случались и с нами. Когда ты говоришь о чем-то, чтобы кого-то задеть в порыве гнева, а собеседник прощает тебя, рождается щемящее чувство в груди — светлое детское сердце способно на всякие чудеса. И на контрасте с этим более жестокими становятся слова, брошенные толпой в изгоя: если ты не как все — будь готов к одиночеству.

«Мы дали слово» — хороший пример путешествия героя. Как Фродо идет по тропе с Сэмом, так Бэн и Натаниэль проходят сквозь испытания на своем пути: каждая глава становится отдельным событием или встречей. Друзья встречают медведя-рыболова и прагматичную ведьму-небожителя и огромное ледяное море. Купаются в звездах, ищут свет солнца глубокой ночью и изучают созвездия, делают компас из листка и иголки и едят рисовое печенье.

Весь комикс читается как цельная история или даже мультфильм: настолько ярко прорисованы герои и настолько правдивы их диалоги — кадр сменяется кадром, плавно перетекая красками. Комиксист ловко миксует тона, ассоциирующиеся одновременно и с космическим пространством, и с глубинами океана. Косяки рыб превращаются волей кисточки в россыпь звезд, а теплые оттенки, которыми разрисованы персонажи, — очень уютные и заставляют проникнуться интересом с первого взгляда.

Когда ты читаешь этот комикс, то кажется, что тебе снова семь лет, ты лежишь на пушистом ковре в гостиной дачного дома, а рядом с тобой сидит лучший друг и вы спорите, правда ли медведи-рыболовы могут укрощать луну, или это, все-таки, вымысел.

Такие сказки, не растянутые и не перегруженные, сейчас на вес золота: мне они напомнили мои любимые книги с яркими иллюстрациями, которые двадцать лет назад я могла рассматривать часами.

Не такой, как все

История Эндрюса учит нас, в первую очередь, ценить дружбу и считаться со своей совестью: Бен проходит тернистый путь, пресекая в себе лицемерие и возвращаясь к детской непосредственности, которую олицетворяет Натаниэль. Мальчики противопоставляются друг другу так, что в результате, как инь и янь, образуют единое целое. Если вначале Натаниэль кажется странным чудаком, то в конце он оказывается наиболее приспособлен к ситуациям в их необычном путешествии. Это делает книгу подходящей как для детей, которые «популярны» в коллективе, так и для тех самых «белых ворон»: она учит одновременно быть терпимее с теми, кто отличается от тебя, и не унывать, когда ты и есть тот, кто отличается.

Быть другим — мечтательным, необычным — хорошо. Фантазия помогает здраво мыслить в критических ситуациях и не поддаваться отчаянию, когда вокруг всё незнакомое. Наглядно видно, как послушные дети из касты «обычных» быстро сдаются, столкнувшись с преградами или требованием разрушить существующие шаблоны поведения, в то время как Натаниэль с улыбкой встречает изменения и быстро адаптируется к ним.

Вы попадаете в теплую сказочную историю, где, кроме динамичного сюжета и десятка энциклопедических фактов, есть фольклорные нотки и доброе чувство юмора: так, например, чтобы достать для зелья недостающий ингредиент, нужно заставить зелье поверить в то, что вещество у вас в руке — то, которое ему, зелью, необходимо. Подача таких «идей» заставляет улыбаться даже скептических зануд с вечно открытой «википедией» в смартфоне.

Можно ли перепутать космос и реку? Носят ли медведи длинные шарфы? Способна ли дружба переломить общественные стереотипы? Герои комикса обманывают волшебное зелье, а читатели этой истории обманывают время, потому что на несколько часов оказываются в детстве — внутри загадочной, но доброй сказки.

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