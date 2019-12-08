Москва, , 21:14 — REGNUM Французский модный дом в своих бутиках в российской столицы выставил эксклюзивные модели ювелирных изделий и часов. Об этом сообщает Buro 24/7.

Основатель марки Кристиан Диор говорил: «Украшение — это очаровательное дополнение к образу, которое подчеркивает силуэт и придает наряду индивидуальность». Dior решили наглядно продемонстрировать этот тезис своей выставкой Dior Haute Joaillerie.

В экспозицию вошли более 30 украшений, среди которых есть кольца и броши в форме роз и черепов, а также несколько моделей часов. Выставка продлится до 15 декабря.