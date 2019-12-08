Лос-Анджелес, США, , 21:10 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Quibi объявило о том, что к исполнителям главных ролей сериала «Беглец» обладателю премии «Золотой Глобус» Киферу Сазерленду, известному по таким картинам как «Последний кандидат», «Коматозники», «24 часа» и «Исповедь», и Бойду Холбруку, получившему признание благодря таким картинам как «Логан», «Исчезнувшая», «Нарко» и «Необычный детектив», присоединились Брайан Джерати, известный по «Бобби», «Повелитель бури», «Спасатель», «Мы — одна команда» и «Американское преступление», Натали Мартинес, знакомая зрителям по картинам «Патруль», «Смертельная гонка», «Тайны и ложь» и «Королевство», Дженезис Родригез, снявшаяся в «На грани» и «Красавцы».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, драма рассказывает историю голубого воротничка Майка Руссо, которого ложно обвинили в совершении теракта в метро Лос-Анджелеса. Герой пускается в бега и пытается доказать свою невиновность, разоблачив истинного архитектора трагических событий.

В качестве шоураннера выступил Ник Сантора, создавшая такие сериалы как «Побег», «Защитник», «Вегас» и «Скорпион». Режиссерскую команду возглавит Стивен Хопкинс, принявший участие в создании таких проектов как «Блудливая Калифорния», «Байки из склепа», «Сила воли» и «Подрывники».