Лондон, , 21:06 — REGNUM Популярная исполнительница Рианна теперь стала еще и дизайнером бренда Fenty, который набирает огромную популярность. Совсем недавно в свет вышла реклама предновогодней коллекции. Об этом сообщает Buro 24/7.

Все вещи напоминают экстравагантный стиль самой певицы. Огромные толстовки и рубашки, удобные широкие брючные костюмы и изящные босоножки можно надеть как в будние, так и в праздничные дни.

В этом году марка Fenty удостоилась значимой награды в области моды: на церемонии British Fashion Awards она была названа лучшей в сфере городского люкса