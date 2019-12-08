Москва, , 21:01 — REGNUM 19 декабря Москвоский музей современного искусства ММОМА представит юбилейную выставку «99/19», приуроченную к 20-летию первого в России государственного музея современного искусства. Об этом сообщает официальный пресс-релиз музея.

Ранее представленный на ярмарке Cosmoscow, проект объединит 20 профессионалов из разных областей науки и культуры — от режиссеров и музыкантов до врачей, ученых и рестораторов. Под руководством кураторской группы ММОМА они предложат свой особый взгляд на обширное музейное собрание отечественного искусства в разрезе своей профессиональной деятельности.

Как отмечают искусствоведы, сменные тематические экспозиции коллекции — важная особенность выставочной политики MMOMA. Показы избранных произведений из музейного собрания регулярно проходят с 2009 года. К настоящему моменту было осуществлено уже восемь масштабных проектов этой серии, своей новой, девятой по счету, экспозицией «MMOMA 99/19» музей планирует расширить эту междисциплинарную практику работы с коллекцией.

Выставка продлится до 17 мая 2020 года.