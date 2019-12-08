Лондон, , 20:58 — REGNUM Известный британский певец, автор песен Лиам Пейн выпустил первую сольную пластинку, которая получила название «LP1». Она включает в себя 17 треков и вышла на лейбле Capitol Records. Среди треков есть дуэты с известными исполнителями, такими, как Quavo, Zedd, Rita Ora, J Balvin и Jonas Blue.

Сообщается, что изначально планировалось, что пластинка выйдет в январе 2018 года, однако дата выхода постоянно откладывалась.

По информации российского новостного агентства InterMedia, еще до выхода альбома была обнародована песня «All I Want (For Christmas)».

«За последние несколько лет у меня было так много удивительных впечатлений, которые я использовал в качестве вдохновения для этой записи. Это был настоящий труд любви», — говорит сам исполнитель.