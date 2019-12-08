Москва, , 20:55 — REGNUM 11 декабря в московском фонде культуры «ЕКАТЕРИНА» откроется масштабная выставка современного искусства Дарьи Усовой, посвященная историям студии Уолта Диснея и русским сказкам. Об этом сообщает официальный пресс-релиз фонда.

Выставка состоит из двух частей — яркая, словно уличные граффити, сказочная серия Actual Art и серия Serenity. Как утверждают организаторы, они о несовместимости среды и объекта. Работы серии Actual Art похожи на посты в социальных сетях. Коллажи — истории о современном обществе, некая аллегория комикса жизни.

Серия Serenity — демонстрация сильных характеров посредством материального воплощения животных. Художница перемещает своих героев в пространстве с помощью своей уникальной палитры — фрагментов глянцевых журналов.

Выставка продлится до 26 января 2020 года.