Москва, , 17:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил в адрес актрисы театра и кино Алисы Фрейндлих поздравительную телеграмму в честь ее 85-летнего юбилея. Текст поздравления 8 декабря опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что актриса до сих пор ведет активную творческую жизнь и восхищает своих почитателей «самобытным талантом и непревзойдённым актёрским мастерством».

В заключении Путин пожелал Фрейндлих здоровья и благополучия.

Напомним, Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в театральной семье. С 1983 года она служит в Большом Драматическом театре, в котором является ведущей актрисой, сыграв десятки ролей, и в настоящее время задействована сразу в пяти спектаклях. Актриса является Почетным гражданином Санкт-Петербурга, лауреатом Государственных премий РСФСР и РФ и обладателем множества театральных и кинопремий. В конце октября Алиса Фрейндлих была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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