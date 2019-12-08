Саранск, , 14:44 — REGNUM Мордовия готова расширить границы фестиваля «Шумбрат, Мордовия», который в этом году проходит в 23-й раз. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в ходе мониторингового заседания по реализации нацпроекта «Культура» в Приволжском федеральном округе, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Мы готовы рассмотреть участие в нем творческих коллективов из регионов Приволжского федерального округа», — заявил руководитель республики .

Он напомнил, что фестиваль является одним из самых массовых конкурсов народного творчества в стране. На различных этапах в нем принимает участие более 100 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, XXIII республиканский фестиваль-конкурс «Шумбрат, Мордовия» (Здравствуй, Мордовия — перевод с эрзянского) стартовал в республике в этом году 19 октября. В связи с объявленным в России Годом театра в этом году творческие коллективы будут не только представлять песенные и танцевальные жанры, но и покажут театральные постановки.

Гала-концерт и заключительная выставка мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства состоятся в республиканском дворце культуры в Саранске 15 декабря.