Саранск, , 14:28 — REGNUM Регионы Приволжского федерального округа с начала года выполнили 9 из 11 плановых показателе й в рамках реализации национального проекта «Культура». Об этом заявила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова, которая провела окружное мониторинговое совещания по нацпроекту в Саранске, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

Она добавила, что по некоторым направлениям показатели даже удалось перевыполнить.

«Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры, посещаемость цифровых ресурсов, привлечение волонтеров — по всем этим направлениям нам с вами удается существенно выйти за рамки плана», — уточнила она.

По словам замглавы Минкульта РФ, до 2024 года регионам Поволжья выделено более 1 млрд рублей на ремонт театров кукол и театров юного зрителя.

«В Приволжском федеральном округе все показатели национального проекта выполняются», — констатировала Ярилова. Она заверила, что будет продолжена работа в части развития сети модельных библиотек, виртуальных концертных залов, ремонт и строительство новых домов культуры на селе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на нацпроект по культуре правительство выделило 14,2 млрд рублей. В 2020 году сумма останется практически неизменной — 14,7 млрд рублей. В 2021 году на нацпроект по культуре в госбюджете, согласно проекту, заложено 17,8 млрд рублей, а к 2022 сумма вырастет до 20,8 млрд рублей. Таким образом, за три года объем финансирования нацпроекта «Культура» вырастет на 6,7 млрд рублей.