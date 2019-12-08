Москва, , 14:17 — REGNUM Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Публика довольно тепло встретила выступление Ротару и не стала игнорировать ее выступление.

На видеозаписи видно, как люди аплодируют Ротару и кричат «Браво!». На концерте Ротару исполнила, в том числе, известные композиции «Музыка моей любви» и «Вечные небеса». Зрители подарили Ротару букеты роз их было так много, что уносить их со сцены пришлось ассистентам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, анонс выступления Ротару на «Песне года 2019» вызвал довольно неоднозначную реакцию в России. Многие призвали игнорировать ее выступление, так как Ротару отменила свои поездки в Россию в связи с вводом на Украине военного положения. Также указывалось, что Ротару спонсировала Вооруженные силы Украины.