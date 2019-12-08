Саранск, , 14:15 — REGNUM Мордовия вошла в число 10 лидирующих регионов в стране по темпам развития культуры. Об этом заявил глава республики Владимир Волков в ходе мониторингового совещания по реализации национального проекта «Культура» в ПФО, которое провела замглавы федерального профильного ведомства Ольга Ярилова, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«В основе этих результатов продуктивная работа по профильному нацпроекту, достижению целевых показателей. В рамках региональных проектов у нас реализуется три направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Если говорить о целевых показателях, то по увеличению числа обращений к цифровым ресурсам в этом году мы перевыполнили план в 1,5 раза. По росту посещаемости учреждений культуры показатель на уровне 98,5% и нет сомнений, что до конца года он будет достигнут», — уверен Волков.

Также он добавил, что в республике начали реализацию программы строительства и реконструкции сельских домов культуры. В частности, уже открылся после ремонта ДК в селе Большое Игнатово, культурно-досуговый центр Больше-Березниковского района. Стоимость реконструкции этих объектов составила 170 млн рублей. Два районных ДК выиграли гранты на оснащение кинозалов, по модельному стандарту переоснащены 4 муниципальных библиотеки, открыт виртуальный концертный зал в Ковылкино, в рамках нацпроекта удалось провести капитальный ремонт республиканского Театра кукол.

«Республиканские театральные коллективы активно развиваются, участвуя в федеральных программах Минкульта. В этом году они выезжали с гастролями в десятки регионов страны. А труппа музыкального театра с балетом «Лебединое озеро» посетила 8 городов Китая, включая Пекин и Шанхай», — заключил глава Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках заседания Координационного совета по культуре на VIII Международном культурном форуме, который проходил в Санкт-Петербурге в ноябре текущего года Мордовия получил диплом за достижения высоких темпов развития культуры. Главе минкультуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Анатолию Чушкину диплом вручил лично министр культуры России Владимир Мединский.