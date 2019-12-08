Майами, США, , 14:54 — REGNUM Работу итальянского художника Маурицио Кателлана «Комик» демонстративно съел американский художник Давид Датуна во время выставки, которая проходила в рамках ярмарки современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич. Видео инцидента выложил 8 декабря сам Датуна на своей странице в социальной сети Instagram.

Работа «Комик» представляла собой три банана, которые Кателлано купил в супермаркете и прикрепил на стену в выставочном зале серебристым непрозрачным скотчем. Два банана были проданы художником за 120 тыс. долларов каждый, на третий банан, который был оценён художником в 150 тыс. долларов, покупатель не находился.

Художник-американец Датуна подошёл к стене, открепил банан, очистил его и съел на глазах у публики. У себя в Instagram художник назвал свои действия перформансом «Голодный художник». Его выели из зала полицейские, но задерживать не стали.

Арт-объект был заменён на новый. Как пояснил владелец выставочной галереи, банан не важен, банан — это идея, поэтому работу невозможно уничтожить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Галерея Perrotin создала Instagram-канал, героем которого является банан, представляющий собой арт-объект «Комик» («Comedian») от художника Кателлано,

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