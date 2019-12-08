Батуми, Грузия, , 12:32 — REGNUM В Батумском профессиональном государственном драматическом театре имени Илии Чавчавадзе 7 декабря открылся Международный театральный фестиваль. Об этом говорится на сайте театра.

Открывается фестиваль постановкой «Медея» режиссера из Германии Михаэля Тальхаймера. Ее покажут 8 декабря. Всего в рамках фестиваля зрителям представят 12 театральных постановок от грузинских и зарубежных режиссеров. В том числе 13 декабря, в пятницу, на сцене театра покажут спектакль польского режиссера Яцека Гломба «Бесы» по одноименному роману Федора Достоевского.

Стоит отметить, что в Батуми международный фестиваль проходит впервые. Организатором является Министерство культуры, образования и спорта Автономной Республики Аджария.