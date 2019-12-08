Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Советский и грузинский режиссер Заза Урушадзе скончался в Тбилиси 7 декабря. Об этом сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс».

По данным журналистов, 53-летнему режиссеру стало плохо в Вакийском плавательном бассейне. На место прибыли врачи скорой помощи, но не смогли ему помочь.

Заза Урушадзе начал режиссерскую деятельность еще в СССР. Первый его фильм «Для тех, кого оставил отец» был снят в 1989-м году. Известность режиссёр получил после фильма «Мандарины» (2013). Кинокартина была номинирована на премии «Оскар» и «Глобус». Сюжет фильма проходит на фоне грузино-абхазского конфликта 1992-го года. В Грузии не все позитивно оценили фильм, из-за того, что там не была показана безусловная правота грузинской стороны.