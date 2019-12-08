Нью-Йорк, США, , 11:29 — REGNUM Популярный дизайнер, работающий уже почти 40 лет, Майкл Корс продемонстрировал новую коллекцию, взяв на вооружение свои прошлые наработки и узнаваемый стиль старого Юга-Запада Америки. Об этом сообщает Women's Wear Daily.

Работа в архивах принесла свои плоды: дизайнер возродил хиты 80-х годов: укороченные брюки-кюлоты, боди и даже руану — разновидность верхней одежды, похожей на пончо. Также Корс обратился к выставке, посвященной творчеству признанной художницы Джорджии О’Кифф и её связи с нынешней американской кантри-культурой.

Примечательно, что некоторые вещи созданы на основе переработанного хлопка и кашемира, что отвечает новейшим тенденциям экологичности. Однако в других предметах дизайнер сблизился с исторической тематикой и использовал животные принты, кожаные вставки и куртки с бахромой в ковбойском стиле.