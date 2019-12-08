Нью-Йорк, США, , 11:25 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Showtime объявило о том, что состоялась премьера сериала «Работа над собой». Комедия повествует об одинокой, не обладающей выдающейся внешностью, 45-летней женщине, жизнь которой представляет собой сплошное разочарование и грусть. Все меняется, когда однажды в двери ее души стучится новое романтическое приключение.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Карин Энглин, известная по «Побег», «Чикаго в огне», «Полиция Чикаго», «Империя» и «Зверь», Селеста Печос, знакомая зрителям по картинам «Персонаж», «Бруклин 9−9», «Острые предметы» и «Мастера секса», Тео Джермейн, снявшийся в «Политик» и «Адам», Джулия Суини, сыгравшая в «Криминальное чтиво», «Секс в большом городе» и «Фрейзер», и Эбби МакЭнани.

В качестве шоураннеров выступили Лилли Вачовски, работавшая над «Матрица», «Облачный атлас», «Матрица: Перезагрузка», «V» значит Вендетта» и «Восьмое чувство», и Тим Мэйсон. Команду исполнительных продюсеров возглавил Джош Адлер, участвовавший в создании картин «Тайник» и «Ночные ребята».