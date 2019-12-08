Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Актриса театра и кино, народная артистка СССР, Почетный гражданин Санкт-Петербурга Алиса Фрейндлих сегодня, 8 декабря, отмечает свой юбилей. С 1983 года она служит в Большом Драматическом театре, в котором является ведущей актрисой, сыграв десятки ролей, и в настоящее время задействована сразу в пяти спектаклях.

Алиса Фрейндлих Цитата из к/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

Лауреат Государственных премий РСФСР и РФ, обладатель множества театральных и кинопремий. В конце октября текущего года Алиса Фрейндлих была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде в театральной семье. Во время войны ребенком пережила вражескую блокаду Ленинграда. Закончив школу, поступила в Ленинградский государственный театральный институт им. Островского, который закончила в 1957 году. Служила в Театре им. Комиссаржевской, Театре им. Ленсовета, затем в БДТ.

Начиная с 1957 года, начала сниматься в кино, сыграла главные и второстепенные роли в десятках художественных фильмов. Наиболее известные из них — «Служебный роман», «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Агония», «Опасный возраст», «Жестокий романс» и многие другие.

«Каждая Ваша роль, каждый созданный Вами характер — результат неустанного творческого поиска, пример глубокого понимания жизни. Фильмы и спектакли с Вашим участием уже давно вошли в золотой фонд отечественной культуры, стали подлинным достоянием России и нашего города. Петербуржцы гордятся Вами», — заявил в своем поздравлении Алисе Фрейндлих глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров от имени всех депутатов.

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