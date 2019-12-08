Милан, Италия, , 10:21 — REGNUM Итальянский модный дом Dolce & Gabbana уже обращался к теме оперы, однако в этот раз дизайнеры углубились в тематику еще сильнее и создали одно из самых красочных шоу. Об этом сообщает Vogue.com.

В создании коллекции модельерам помогли знания художественного руководителя оперного театра. Благодаря такому сотрудничеству коллекция получилась очень глубокой, образы напрямую олицетворяют героев самых знаменитых оперных произведений.

В 2015 году Dolce & Gabbana также проводили показ в Ла Скала, однако основой их вдохновения стало само здание. Нынешняя коллекция пестрит яркими красками, самыми необычными формами платьев, позолотой и сложнейшими конструкциями головных уборов из перьев и цветов, что еще раз подчеркивает величие оперного искусства.