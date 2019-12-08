Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM 8 декабря в парадных залах Зимнего дворца Государственного Эрмитажа открывается выставка, приуроченная к 280-летию со дня рождения светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического. В экспозиции — более тысячи произведений изобразительного и прикладного искусства, книги и документы. Значительную часть экспонатов, многие из которых демонстрируются впервые, составляют предметы из личных коллекций Потёмкина и Екатерины II. На выставке демонстрируются изделия мастеров Потёмкинского стеклянного завода, Дубровенской часовой фабрики, тульских златокузнецов. В экспозиции представлены произведения Ф. Казановы, А. К. Гюне, М. Шибанова, М. М. Иванова, Г. И. Козлова, Ф. Д. Данилова, Ф. И. Шубина, Ж.-Д. Рашетта, Г. Г. Кёнига. Посетители также увидят камеи и инталии, драгоценности и изделия восточных мастеров. Как отмечают организаторы, выставку сопровождает научный иллюстрированный каталог в двух томах, который открывает вступительное слово генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Кроме того, создан видеофильм о светлейшем князе Потёмкине-Таврическом.