Курган, , 10:09 — REGNUM Курганские музеи осваивают новые формы работы с посетителями. Глава региона Вадим Шумков проконтролировал 7 декабря исполнение его поручений по изменению выставочных экспозиций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора области.

В художественном музее Кургана на третьем этаже оборудован коворкинг — современный коллективный офис. Там провели ремонт, закупили мебель и оборудование для работы творческих людей. В коворкинге на следующей неделе пройдёт первое заседание совета по молодежной политике. Там глава региона вместе с молодыми курганцами в неформальной обстановке обсудит их проекты, а также возможность участия ребят в программах, предложенных органами власти Зауралья.

В Музее истории Кургана восстановили обстановку старинного особняка, которую планируется использовать для вечеров музыки и других культурных мероприятий. Одноэтажное здание, стоящее рядом с основным, решено реконструировать в так называемый холодный музей для экспозиции старинных телег, элементов крестьянской избы или маслобойки. Здесь можно будет организовать выставку — ярмарку мастеров народных промыслов или снять помещение для семейных праздников.

В Курганском областном краеведческом музее началась цифровизация выставок. Глава региона предложил темы для двух новых экспозиций: о временах Гражданской войны и о репрессиях 1932 — 33 годов прошлого века.

«Посмотрите, сколько людей было выселено, куда выселяли, как уничтожали класс середняков. Как выглядела так называемая «кулацкая» изба. Гражданскую войну показал бы многостороннее, без идеологической доминанты», — заявил Шумков.

И посоветовал музейщикам привлекать фонды и гранты на доработку и открытие новых экспозиций.