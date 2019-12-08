Москва, , 05:45 — REGNUM Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов заявил о негативном влиянии Ольги Бузовой на подрастающее поколение в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По словам депутата, певица подаёт плохой пример молодежи. На вопрос Леры Кудрявцевой, ведущей программу, почему он так считает, Милонов ответил: «Она поёт».

Кудрявцева заметила, что Ольга сделала карьеру, зарабатывает и содержит семью. В ответ Милонов сказал, что Бузова зарабатывает «гениально», так как неясно, на чём.

Ранее скандально известный депутат нелицеприятно отозвался об Ольге Бузовой. Он заявил, что «излечить певицу от поклонения нравственным фекалиям очень сложно».