Москва, , 22:23 — REGNUM 7 декабря в московском Цифровом деловом пространстве состоялась церемония вручения российской премии в области веб-индустрии.

Лучшим сериалом, снятым специально для показа в сети интернет, был объявлен «Омар в большом городе». Сериал повествует о сбежавшем в Москву из родного села дагестанце, который не желает жениться по требованию родителей.

Лучшим сериалом для онлайн-платформ стал «Шторм» (Start).

Приз за поддержку и развитие веб-индустрии получил Тимур Бекмамбетов.

В категории «Онлайн-персона года» победила журналист и ведущая Ксения Собчак.

Главным онлайн-событием был признан запуск соцсети TikTok в России. Интервьюером года был признан Николай Солодников («Ещёнепознер»).

Лучшим документальным проектом года была названа «Колыма — родина нашего страха» («ВДудь», Юрий Дудь).

Лучшим развлекательным онлайн-проектом года стал «Comment Out».

В номинации «Лучшее тревел-шоу» победил YouTube-канал Антона Птушкина.

Лучшим информационным Telegram-каналом стал @Mash.

В категории «Просветительский онлайн-проект года» победил «Парфенон» Леонида Парфенова.

Лучшим онлайн-кинотеатром, по мнению профессионального сообщества, стала «Амедиатека».

Победителей определило жюри в составе: режиссера Клима Шипенко, кинорежиссера Егора Баранова, кинорежиссера Анны Пармас, продюсера Сабины Еремеевой, актера Юрия Колокольникова, актера и продюсера Сергея Светлакова, кинорежиссера Дмитрия Месхиева, писателя и сценариста Александра Цыпкина, писателя Сергея Лукьяненко, продюсера Вячеслава Муругова, медиаменеджера Романа Петренко.

В церемонии, которую вели Иван Ургант и Александр Гудков, приняли участие: Егор Корешков, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Полина Максимова, Павел Табаков, Александр Робак, Юлия Хлынина, Алена Бабенко, Ян Гэ, Петр Буслов, Клим Шипенко и др.

Организатором церемонии выступил ресурс The Digital Reporter.