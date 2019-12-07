Лондон, , 21:05 — REGNUM Состоялась премьера песни и клипа британского музыканта Гарри Стайлза, который получил известность благодаря участию в группе One Direction. Видеоролик был снят на песню «Adore You». В нем рассказывается история вымышленного острова Эрода у берегов Великобритании. Режиссером видео выступил Дэйв Майерс, который известен благодаря сотрудничеству с Арианой Гранде и Кендриком Ламаром.

По сюжету Стайлс играет странного парня, которого не понимаю жители этого местечка. В итоге он решает завести дружбу с необычной рыбкой, которая неожиданным образом меняет жизнь острова к лучшему.

По информации российского новостного агентства InterMedia, исполнитель анонсировал выход нового альбома, а также продемонстрировал обложку пластинки, для которой он снялся полностью обнаженным. Альбом получил название «Fine Line», его релиз состоится 13 декабря.

Стоит отметить, что первый студийный альбом музыканта получил название «Harry Styles» и вышел в мае 2017 года.