Лос-Анджелес, США, , 20:20 — REGNUM Американский певец, музыкант, один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода выпустил клип на свою свежую композицию «fine». Стоит отметить, что эта песня является официальным саундтреком к отечественному фильму «Аванпост». Режиссёрами ролика стали Дмитрий Комм и Егор Баранов.

Клип по стилистике очень похож на официальный трейлер к фильму, так как в нем использованы кадры из российского боевика. Сообщается, что съемки клипа проходили в Голливуде.

По информации российского новостного агентства InterMedia, создатели блокбастера «Аванпост» выразили надежду, что сотрудничество со знаменитым музыкантом привлечет больше зрителей. Напомним, что фильм вышел в прокат в ноябре этого года. Также он идет в прокате в кинотеатрах Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Люксембурга, Бельгии, Англии и Ирландии.

«Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце», — говорит сам музыкант.