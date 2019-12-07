Ростов-на-Дону, , 20:15 — REGNUM Ростовская рэп группа «Каста» выпустила альбом, который получил название «Об изъяне понятно». Это четвертая пластинка в дискографии исполнителей. Сообщается, что она приурочена к 20-летию творческой деятельности коллектива.

«Тринадцать новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин, россиян, знающих место своей русскости и кучу других приколов. Песни совсем не глупые (кроме парочки). Песни ироничные, тоскливые, трагичные. Но ведь и трогательные и пронзительные!» — сообщают музыканты в своём инстаграме.

По информации российского новостного агентства InterMedia, 24 января исполнители проведут концерт в поддержку альбома в петербургском клубе «Морзе», а 25 января состоится выступление на московской площадке Stadium.

Напомним, что предыдущий альбом группы «Четырёхглавый орёт» вышел в мае 2017 года. Он стал первой пластинкой коллектива после 9-летнего перерыва.