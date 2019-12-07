Майами, США, , 20:04 — REGNUM Американский дизайнер Том Браун представил свою первую паблик-арт скульптура «Palm Tree I» на выставке Art Basel в Майями. Об этом сообщает портал Artnet.News.

Известный дизайнер занимается искусством уже десятилетие, рисуя картины в технике пуантилизма. В этот раз он представил свою первую паблике-арт работу — 6-метровую пальму, сделанную из полосок разноцветной хлопковой ткани.

Том Браун о своей работе: «Когда я работаю над искусством, я начинаю, закрыв глаза и представив что-то настолько сложное, что покажется вызывающим не только для меня, но и для зрителя. В скульптуре «Palm Tree I» я противопоставлял понятия работы и отдыха, их связи с раздутой «американской мечтой».