Москва, , 19:50 — REGNUM 13 и 14 декабря на сцене Дворца на Яузе, куда Театр на Малой Бронной перебрался на время ремонта, пройдут премьерные показы новой театральной программы «Большие режиссеры маленьким зрителям».

По сообщению портала «Театрал», цель новой программы Театра на Малой Бронной — поднять на новый уровень спектакли для семейного просмотра. Она откроется спектаклем «Женщина-Змея» по сказке итальянского драматурга Карло Гоцци в постановке Олега Долина. Ранее Долин уже обращался к творчеству Гоцци, поставив в РАМТ «Зобеиду». «Женщина-Змея» — это результат сотрудничества режиссера с художником Сергеем Якуниным, предложившим оригинальные решения для декораций и костюмов.

Постановка сделана в жанре комедии дель арте: все персонажи, кроме двух ведущих, носят маски, что позволяет увидеть «поднаготную» представления. Среди героев — известные маски традиционного итальянского театра Труффальдино, Панталоне и другие.