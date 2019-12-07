Москва, , 19:48 — REGNUM В Москве открылся первый частный оперный театр — Московский оперный дом (МОД). Первой новая труппа представила 6 и 7 декабря постановку «Иоланта» Петра Ильича Чайковского.

В двух залах усадьбы Гончаровых-Филипповых показали иммерсивный спектакль, по утверждению организаторов, с полным погружением в происходящее. Рассчитанная на 100 человек, постановка режиссера Александра Легачкова позволила зрителям окунуться в историю Иоланты: одна комната — это королевство героини, другая — ее сад. Об этом сообщает портал «Кульура.рф»,

Партию заглавной героини исполняли солистка хора Большого театра Галина Войниченко и солистка Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Мусланова. В роли Водемона предстал хорошо известный российским меломанам тенор Петр Налич, известный такжепо многочисленным песням в сети и участию вмеждународном конкурсе «Евровидение-2010».