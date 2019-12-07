Москва, , 19:39 — REGNUM 29 декабря в Гоголь-центре состоится премьера «Сна в летнюю ночь», шекспировской комедии, переосмысленной режиссером Кириллом Серебренниковым и «Седьмой студией».

По сообщению официального сайта «Гоголь-центра», Серебренников превратил «Сон в летнюю ночь» в спектакль-путешествие, соединив текст Уильяма Шекспира и вставки в прозе за авторством драматурга Валерия Печейкина. Спектакль разделен на несколько историй, где действуют выпускники школы, рабочие, мусорящие в лесу и медийные герои в больнице.

Режиссер Кирилл Серебренников выступил также в качестве соавтора художников по костюмам, объединив свои усилия с Кириллом Минцевым и Екатериной Гурбиной. Среди исполнителей выделяется имя Риналя Мухаметова, который играет Лизандра.