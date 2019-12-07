Шанхай, Китай, , 19:33 — REGNUM Именитая марка Lanvin существует уже более ста лет. В 2019 году в честь круглой даты пройдет уникальная выставка бренда в Шанхае, а также будет выпущена специальная коллекция. Об этом сообщает The Blueprint.

На мероприятии в Шанхае будут представлены наряды конца 19 века, среди которых есть свадебное платье дочери основательницы марки Жанны Ланвен. Выставка будет проходить в том же здании, где находится китайская финансовая компания Fosun, купившая Lanvin летом прошлого года.

В планах бренда также выпустить по-настоящему необычную коллекцию вещей. Руководство модного дома решили использовать рисунки и наработки легендарной Жанны Лавен для создания проекта.