Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Кинолента «Левиафан» российского режиссера Андрея Звягинцева вошла в десятку лучших картин десятилетия по версии американского кинокритика Тодда Маккарти. Об этом 7 декабря сообщает The Hollywood Reporter.

«Этот артхаус захватывает своим мастерством, смелостью и силой», — заявил обозреватель.

Кинокритик в своем рейтинге поставил фильм на шестое место. Лидерами списка стали драматический мини-сериал «Карлос» (2010 год), лента Дэвида Финчера «Социальная сеть» (2010 год) и музыкальный кинофильм братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса» (2013 год), которые заняли первое, второе и третье место соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в 2014 году, кинолента «Левиафан» уже занимала первое место в списке лучших мировых кинолент по версии американского киножурнала The Hollywood Reporter. Тогда, по мнению того же автора рейтинга Тодда Маккарти, фильм, «описывающий коррупцию в России» получился очень насыщенным тематически, визуально и политически.

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