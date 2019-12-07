Нью-Йорк, США, , 18:34 — REGNUM В Соединенных Штатах в возрасте 82 лет скончался актер Рон Либман, который сыграл отца Рейчел в сериале «Друзья», сообщает The Daily Mail.

По данным издания, актер умер в Нью-Йорке от осложнений после пневмонии.

«Он был невероятно талантливым актёром, прославившимся ролями в кино, на телевидении и в театре», — сказал его агент Роберт Аттерманн.

Либман родился в Нью-Йорке в 1937 году. В 1979 году Либман получил премию Эмми за роль в сериале «Каз», где он сыграл бывшего преступника, вышедшего из тюрьмы и ставшего адвокатом. Также актер был номинирован на «золотой Глобус».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в США в возрасте 78 лет после продолжительной болезни скончался актер Роберт Форстерс, известный по роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джекки Браун».

За эту работу в 1997 году актер получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Снялся в сериалах «Герои», «Алькатрас» и «Развод».

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