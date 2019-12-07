Майами, США, , 15:35 — REGNUM Галерея Perrotin создала Инстаграм-канал, посвященный скульптуре знаменитого итальянского скульптора и художника Маурицио Каттелана, представленной на Art Basel в Майами — банан, приклеенный скотчем к стене. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал скульптуры.

Канал «cattelanbanana» публикует реакции изданий на арт-объект, татуировки, которую делают пользователи сети, вдохновившись скульптурой, а также пародии на работу Каттелана, в которых подражатели приклеивают разные объекты к стенам.

Банан, купленный на местном рынке в Майами, получил название «Комик» («Comedian»). Произведение-банан был продан за 120 тысяч долларов, а сейчас растет в цене. Однако галерея не гарантирует, что работа может рассчитывать на длительный уход.