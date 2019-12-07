Магас, , 14:58 — REGNUM Русский музыкально-драматический театр Назрани показал первую постановку в рамках этнокультурного проекта «Легенды Ингушетии», приуроченного к «Году театра» в России.

По сообщению телеканала «Культура», спектакли проходят «в живых декорациях» — в горах, на фоне старинных крепостей и живописных пейзажей. Автор проекта, заслуженный деятель искусств Ингушетии Микаэл Базоркин, признается, что работать над постановками под открытым небом непросто, однако энтузиазм труппы позволяет создать совершенно особую атмосферу.

Постановки «Легенд Ингушетии» основаны на сюжетах из истории республики. Первый спектакль «У башенных стен», рассказывающий о событиях 1857 года, был показан у подножия Столовой горы в башенном комплексе «духаргишт». Ожидается, что постановки со временем превратятся в постоянный культурный фестиваль с выступлениями из других республик Северного Кавказа.