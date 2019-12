Лондон, , 14:54 — REGNUM Лондонский королевский театр «Друри-Лейн» в Вест-Энде объявил о планах показать мюзикл «Холодное сердце» по мотивам популярного мультфильма.

По сообщению сайта «London Theatre», премьера «Холодного сердца» («Frozen the musical») состоится в октябре 2020 года. Уже известна исполнительница главной роли: отважную Эльзу сыграет Саманта Баркс, известная зрителям по экранной версии мюзикла «Отверженные» и мюзиклу «Pretty woman» на Бродвее. Перед актрисой стоит непростая задача — исполнить на должном уровне хит Let it go, получивший премию Грэмми и «Оскара».

Первая адаптация фильма из мира «Дисней» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» была показана в Нью-Йорке еще в 2018 году. Билеты на вест-эндскую премьеру «Холодного сердца» появятся в продаже в марте 2020 года.