Москва, , 14:48 — REGNUM Школа драматического искусства (ШДИ) готовит постановку по мотивам романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов».

По сообщению интернет-портала «Театрал», режиссер Михаил Уманец задумал перенести действие хрестоматийного романа в «лихие девяностые», рассказав историю Обломова в стиле «мыльной оперы». Заглавный герой спектакля «Обломки» (исполняет Максим Маминов) скрылся от суровой реальности, развалившись на диване и играя в тетрис, а его друг Штольц (Сергей Мелконян) стремится наставить его на путь истинный. Герои романа проходят перед глазами Обламова, словно персонажи из популярных сериалов, причем добросердечному герою отводится роль стороннего наблюдателя.

Первый показ спектакля «Обломки» состоится в Школа драматического искусства уже 11 декабря.