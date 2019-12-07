Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге проходит Театральная олимпиада, приуроченная к 100-летию со дня открытия Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова (БДТ). Главным гостем олимпиады стал скандальный бельгийский режиссер Ян Фабр.

По сообщению интернет-портала «Культура.рф», известный художник, драматург и автор перформансов Ян Фабр покажет в БДТ две свои работы. 7 декабря поклонники театрального искусства увидят моноспектакль «Resurrexit Cassandra» — это пять экранов с пятью фильмами, главной героиней которых стала актриса Стелла Хеттелер, олицетворяющей разные стихии.

Другой спектакль в БДТ, «Препарацио мортис» рассказывает о представлениях Яна Фабра о жизни, смерти и перерождении. Фабр не в первый раз стремится поразить петербуржцев своими взглядами на эти темы. В 2016—2017 году в Государственном Эрмитаже прошла нашумевшая выставка «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты», вызвавшая противоречивую реакцию посетителей и критиков.