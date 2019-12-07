Милан, Италия, , 14:40 — REGNUM 7 декабря в «Ла-Скала» (Милан, Италия) новый театральный сезон откроется премьерой оперы Джакомо Пуччини «Тоска».

По сообщению портала «Театр.», главную партию в опере режиссера Давида Ливерморе исполнит российская дива Анна Нетребко. В качестве дирижера выступит Рикардо Шайи, который возглавляет оркестр «Ла-Скала». По словам Давида Ливерморе, постановка сделана с «уважением» к оригинальной опере Пуччини, однако не обходится без современной актерской игры. Сцены «Тоски» будут сменяться перед глазами зрителей с поразительной быстротой — всего запланировано 18 смен.

Как отмечает портала"Театр.», прямая трансляция оперы будет доступна уже 7 декабря на сайте Arte France. Российский зритель также сможет насладиться постановкой и мастерством Анны Нетребко: ожидается специальный показ оперы на телеканале «Культура».